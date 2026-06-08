Otro Despiste de un Camión en la Rotonda de Dos de Mayo Reaviva la Preocupación por la Seguridad Vial en esa Zona

Un camión Mercedes Benz 1634 con semirremolque que transportaba yerba canchada protagonizó un despiste este lunes alrededor de las 14:40 en la rotonda de acceso a Dos de Mayo, sobre la Ruta Nacional 14. El vehículo era conducido por Mario D., de 26 años.









El siniestro vuelve a poner en foco un sector que registra antecedentes reiterados de despistes y vuelcos de camiones pesados, especialmente de aquellos que circulan cargados por la Ruta Nacional 14. En varias oportunidades los conductores señalaron fallas en los sistemas de frenos o dificultades para reducir la velocidad al llegar a la rotonda.









Entre los casos registrados en los últimos años figura el vuelco de un camión Scania cargado con madera ocurrido en junio de 2016, cuando el conductor manifestó haber sufrido problemas mecánicos antes de ingresar a la rotonda. En esa oportunidad, medios locales señalaron que ya se contabilizaban varios episodios similares en el mismo lugar.





También en noviembre de 2021 otro camión Scania que transportaba láminas despistó y volcó en el acceso a la localidad, dejando al conductor con lesiones leves. Según los informes difundidos entonces, el chofer había advertido inconvenientes con el sistema de frenado antes de perder el control del vehículo.





Más recientemente, en septiembre de 2024, un camión Iveco cargado con placas MDF volcó en la misma rotonda luego de un desperfecto mecánico en los frenos. El conductor resultó ileso y el vehículo impactó contra postes de protección instalados en las inmediaciones del acceso.





Las circunstancias del hecho ocurrido este lunes son materia de evaluación, mientras se aguardan mayores precisiones sobre los daños ocasionados y el estado del conductor.