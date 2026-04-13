Choque en San Vicente: una Motociclista y un Niño Heridos

Este lunes, a las 13:35, se registró un siniestro vial en la intersección de las calles Mirando y Misiones, en la localidad de San Vicente.









Por causas que se investigan, una motocicleta Keller 110, conducida por Patricia D., de 35 años, colisionó con un menor de 7 años, identificado como Ian Axel H., que circulaba como peatón.





Como consecuencia del impacto, ambos resultaron lesionados y fueron trasladados al hospital local para su atención médica.





Intervino personal de la Comisaría Segunda, dependiente de la Unidad Regional VIII.