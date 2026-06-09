Joven Embarazada Lesionada tras Choque entre una Camioneta y un Camión en Dos de Mayo

Una joven de 18 años sufrió lesiones leves como consecuencia de un siniestro vial registrado durante la tarde de este martes sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 949, en la localidad de Dos de Mayo.









El hecho ocurrió cerca de las 20 horas y fue protagonizado por una camioneta Volkswagen Amarok, conducida por un hombre de 31 años, quien viajaba acompañado por la joven, y un camión Dodge 800 al mando de un hombre de 46 años.





Tras el impacto, la acompañante de la camioneta fue trasladada al hospital local, donde los médicos constataron que presentaba hematomas y escoriaciones leves en la cabeza y en los miembros inferiores. Luego de ser examinada ella y su embarazo estaban bien, recibió el alta médica.





En tanto, ambos conductores fueron evaluados y no registraron lesiones. Personal de la Comisaría Primera de Dos de Mayo trabajó en el lugar y realizó las actuaciones correspondientes para determinar las causas del siniestro.