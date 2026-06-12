Choque Entre una Camioneta y un Camión dejó dos Heridos en Fracrán

Dos personas resultaron lesionadas este viernes por la mañana tras un siniestro vial ocurrido sobre la Ruta Nacional 14, en Fracrán.









El hecho se registró cerca de las 7:00, a la altura del kilómetro 1012, donde por causas que se investigan colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un camión Iveco.





Según los primeros datos, el camión era conducido por Gustavo Miguel G., de 22 años, quien no sufrió lesiones. En tanto, los ocupantes de la camioneta resultaron heridos, fueron asistidos en el lugar y trasladados para recibir atención médica. Hasta el momento no se informó oficialmente su identidad ni el alcance de las lesiones.









En el lugar trabajaron efectivos policiales realizando pericias para determinar la mecánica del choque, además de tareas de ordenamiento del tránsito sobre la ruta.



