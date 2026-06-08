Choque en El Soberbio: Buscan al Conductor de una Toyota Hilux que Abandonó el Vehículo tras la Colisión

La Policía investiga un siniestro vial ocurrido cerca de las 19 horas del domingo sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 4 de El Soberbio, donde colisionaron una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Gol Country. Tras el impacto, el conductor de la camioneta abandonó el lugar y dejó el vehículo en la escena, por lo que es buscado por los investigadores.









En el Volkswagen Gol Country viajaban P. I. Silvestre, de 55 años, su concubina V. Marina, de 37, y los hijos de ambos, P. I. Diógenes, de 7 años, P. I. Isidoro, de 5, y P. I. Jazmín, de 4. De acuerdo con las verificaciones realizadas por la Policía, todos resultaron ilesos y el hecho dejó únicamente daños materiales.





Por causas que son materia de investigación, ambos vehículos colisionaron sobre la mencionada ruta provincial. Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el conductor de la Toyota Hilux ya no se encontraba allí, por lo que el rodado fue retenido y se iniciaron las actuaciones correspondientes.









La fuerza provincial continúa con las tareas investigativas para identificar y localizar al conductor que abandonó la camioneta tras el choque y determinar las responsabilidades en el hecho.