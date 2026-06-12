Volcó un Auto en El Soberbio y sus Ocupantes Salieron Ilesos

Un automóvil volcó este viernes alrededor de las 18 horas sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 6 de El Soberbio.









Por causas que son materia de investigación, un Volkswagen Gol despistó, salió de la calzada y terminó volcado entre las malezas al costado de la ruta, quedando con las ruedas hacia arriba.





El vehículo era conducido por un hombre de 63 años, acompañado por una mujer de 56 y un adolescente de 14 años. A pesar de la violencia del siniestro, los tres ocupantes resultaron ilesos y no fue necesario su traslado para recibir atención médica.