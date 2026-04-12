Incendio de Vivienda sobre Ruta 14: Daños casi Totales

Un incendio de vivienda se registró este domingo a las 10:40 horas en San Vicente sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 968, en el Barrio San Isidro.









En el lugar trabajaron dos dotaciones de bomberos que lograron controlar y extinguir las llamas. Al momento de su arribo, el fuego se encontraba en fase de libre combustión, ya generalizado.





La vivienda, propiedad de un hombre identificado como Alfredo H., estaba construida con mampostería y madera, con techo de zinc.





Se constató además la presencia de materiales peligrosos, entre ellos aluminio en estado líquido y carburo utilizado para soldadura.





El incendio provocó daños materiales en la estructura, afectando también elementos y máquinas de trabajo. Según la evaluación, los daños estructurales alcanzan el 90 por ciento.



