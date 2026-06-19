Falleció el Concejal de Fracrán Hégon Radke

La comunidad de Fracrán se encuentra de luto tras conocerse este viernes 19 de junio el fallecimiento del concejal Hégon Radke, quien se desempeñaba como integrante del Concejo Deliberante local.









Según pudo saberse, Radke atravesaba un delicado cuadro de salud y había sido sometido a una intervención quirúrgica. Hasta el momento, la familia no brindó información oficial sobre las causas de su fallecimiento.





De acuerdo con la información difundida por la Empresa Nolasco S.R.L., el velatorio se realizará en la Iglesia de Dios del Séptimo Día, ubicada sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 1006. En tanto, la inhumación tendrá lugar el sábado 20 de junio a las 9:30 horas en el Cementerio Municipal Cristo Redentor de Fracrán.





De acuerdo con el corrimiento de la lista por la cual resultó electo en los comicios de 2023, el reemplazo de la banca podría recaer en Esteban Luis Amaro, quien figuraba como concejal suplente de ese espacio político. No obstante, la incorporación deberá ser formalizada mediante los procedimientos administrativos y legislativos correspondientes.





Hégon Radke. Q.E.P.D.