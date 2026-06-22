Joven Motociclista sufrió Graves Lesiones tras un Choque sobre la Ruta Nacional 14 en San Vicente

Un motociclista de 23 años permanece internado con lesiones de gravedad luego de protagonizar un siniestro vial registrado este lunes, alrededor de las 18:07, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 977, en San Vicente.









Por causas que son materia de investigación, una motocicleta Beta de 110 centímetros cúbicos, conducida por Celso Raúl B., colisionó con un automóvil Ford Fiesta. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.





El motociclista fue trasladado al hospital local, donde los médicos diagnosticaron fractura de cráneo y contusión cerebral, por lo que permanece internado. El test de alcoholemia realizado al conductor de la moto arrojó resultado negativo.