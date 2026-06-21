Trágico Choque en Dos de Mayo: un Hombre Murió y Tres Personas Resultaron Heridas

Un hombre falleció y otras tres personas sufrieron lesiones tras un violento choque entre un automóvil BMW y una Renault Kangoo ocurrido este domingo por la tarde en la localidad de Dos de Mayo.









El siniestro vial se registró alrededor de las 19 horas sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 953. Por causas que son investigadas por la Policía, ambos vehículos colisionaron y, como consecuencia del fuerte impacto, el conductor de la Kangoo perdió la vida en el lugar. Su identidad aún no fue establecida oficialmente.





Por otra parte, el conductor del BMW, Rogelio Marino Z., de 48 años, una mujer de 49 años identificada como Gladis Ester F. y un adolescente de 17 años resultaron lesionados y fueron trasladados para recibir atención médica.





En el lugar trabajaron efectivos de la comisaría jurisdiccional y personal de Policía Científica, que llevaron adelante las pericias correspondientes para determinar las causas y la mecánica del hecho. La investigación continúa.