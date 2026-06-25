Dos Proyectos Buscan Restringir el Acceso Sur de Dos de Mayo para Reducir los Accidentes sobre la Ruta Nacional 14

Durante la sesión ordinaria del miércoles por la noche, el Concejo Deliberante de Dos de Mayo dio ingreso sobre tablas a dos proyectos que proponen modificaciones en el acceso sur de la localidad, ubicado sobre la Ruta Nacional 14 en la intersección con la Ruta Provincial 11. Ambas iniciativas, una impulsada por el Departamento Ejecutivo Municipal y otra presentada por la concejal Yanina Holland, fueron derivadas a comisión para su análisis y tratamiento.









Los proyectos surgieron tras varios accidentes graves, principalmente el más reciente ocurrido en el kilómetro 953 de la Ruta Nacional 14, donde perdió la vida un vecino de la localidad, y tienen como finalidad reducir los riesgos en un sector considerado históricamente conflictivo.





Tanto la propuesta del Ejecutivo como la de la edil coinciden en un punto central: restringir las maniobras de ingreso a Dos de Mayo por el acceso sur para evitar los giros a la izquierda desde la ruta nacional, identificados como una de las principales causas de los siniestros en el lugar.









La iniciativa presentada por Holland propone prohibir el ingreso vehicular por ese acceso en su totalidad y habilitarlo únicamente como salida hacia la Ruta Nacional 14. La medida sería de carácter provisorio hasta que los organismos competentes ejecuten una solución definitiva de infraestructura vial.





Por su parte, el proyecto elevado por el Ejecutivo plantea declarar la emergencia vial en el sector por un plazo de doce meses, disponer el cierre físico del acceso considerado más riesgoso y canalizar el tránsito hacia cruces regulados, además de solicitar intervenciones complementarias a Vialidad Nacional, Vialidad Provincial y organismos de seguridad vial.





Durante el debate, varios concejales coincidieron en la necesidad de encontrar soluciones urgentes ante la reiteración de accidentes en la zona. También se planteó la dificultad de intervenir directamente sobre una ruta nacional y la necesidad de involucrar a los organismos responsables de la infraestructura vial.





Si bien existen diferencias en el alcance de las medidas propuestas, ambos proyectos persiguen el mismo objetivo: disminuir la peligrosidad del acceso sur y evitar nuevas víctimas en uno de los puntos más conflictivos del tránsito local.





Tras su ingreso formal, las iniciativas fueron giradas a comisión para su estudio. Se espera que el tema sea analizado durante la próxima semana y vuelva al recinto para su eventual votación en la sesión prevista para el miércoles 8 de julio si no hay demoras.