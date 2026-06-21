Joven Sufrió Lesiones tras Despistar con su auto en Dos de Mayo

Un joven de 19 años sufrió lesiones leves luego de despistar con un automóvil en el acceso norte de Dos de Mayo sobre la Ruta Nacional 14.









El siniestro ocurrió durante la tarde del sábado a la altura del kilómetro 954, cuando por causas que se investigan un Toyota Corolla salió de la calzada.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Primera y personal de salud, que asistieron al conductor, identificado como Agustín K.





El médico policial determinó que el joven presentaba escoriaciones en el rostro y en la pierna derecha, con un tiempo estimado de curación de cinco días. Tras el examen fue dado de alta, ya que no presentaba lesiones de gravedad.





La Policía continúa con las actuaciones para establecer cómo se produjo el despiste.