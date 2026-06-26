Choque Entre dos Autos dejó dos Heridos Graves y una Mujer Lesionada en San Vicente

Tres personas resultaron lesionadas tras un siniestro vial ocurrido este viernes a las 14:15 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 980, en San Vicente.









Por causas que se investigan, colisionaron un Fiat Palio, conducido por Vanina Alejandra R., de 33 años, y un Volkswagen Gol, al mando de Rubén Rosendo D.D.S., de 52 años.





Como consecuencia del impacto, Vanina Alejandra R. sufrió una fractura de costilla y tiene un tiempo probable de curación de 20 días. En tanto, Rubén Rosendo D.D.S. presentó múltiples fracturas costales, con un tiempo probable de curación aún no determinado. La acompañante del Volkswagen Gol, Yanina Micaela R., de 30 años, sufrió una fractura de fémur derecho, con un tiempo probable de curación superior a los 90 días.





Los tres permanecen internados en el hospital de San Vicente.