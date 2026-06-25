Murió el Motociclista que Había Resultado Gravemente Herido en un Choque en Fracrán

José Márquez, de 45 años, falleció este miércoles 24 de junio luego de permanecer internado en terapia intensiva a raíz de las graves lesiones sufridas en un siniestro vial ocurrido el pasado domingo 21 de junio en la localidad de Fracrán.









El accidente se registró cerca de las 20:10 sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 1002, donde por causas que son materia de investigación colisionaron una motocicleta Honda Bros de 125 centímetros cúbicos, conducida por Márquez, y un automóvil Fiat Uno al mando de un hombre de 48 años, quien viajaba acompañado por dos adolescentes de 17 y 16 años. Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos.





Tras el impacto, el motociclista fue trasladado al hospital local con traumatismo de cráneo y hemorragia interna, permaneciendo internado en estado grave en la Unidad de Terapia Intensiva. Sin embargo, este miércoles se confirmó su fallecimiento a consecuencia de un paro cardiorrespiratorio no traumático.





Por disposición de la Justicia, el conductor del automóvil, Juan O., fue notificado de la causa por homicidio culposo en accidente de tránsito, mientras que el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para el sepelio.