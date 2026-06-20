Falleció un Peatón tras ser Atropellado por una Camioneta en Dos de Mayo

Un hombre de 75 años, identificado como Senger Arlindo, murió este sábado por la mañana tras ser embestido por una camioneta sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 956, en Dos de Mayo.









El siniestro ocurrió cerca de las 7, cuando, por causas que son materia de investigación, una camioneta Chevrolet S10 conducida por un hombre de 45 años impactó contra el peatón.





Al llegar al lugar, los efectivos policiales constataron que la víctima presentaba lesiones de extrema gravedad y ya no tenía signos vitales. Posteriormente, se confirmó que falleció a raíz de politraumatismos múltiples, una fractura expuesta en la pierna izquierda y un traumatismo de tórax.









Por disposición del Juzgado interviniente, el conductor fue notificado de la causa y el cuerpo de la víctima fue entregado a sus familiares para el sepelio.