Cuatro Robos Esclarecidos en un solo Procedimiento en San Vicente

El sábado por la tarde, efectivos policiales lograron esclarecer cuatro hechos de hurto registrados en distintos puntos de San Vicente. En el operativo fueron detenidos dos jóvenes y se recuperaron todos los elementos sustraídos.









Uno de los casos había sido denunciado por un hombre de 25 años, del barrio Ejército Argentino, a quien le habían robado un cilindro de gas de 10 kilos y un televisor de 42 pulgadas. Los objetos ya habían sido recuperados anteriormente, pero los autores permanecían prófugos.





Además, un vecino de 37 años, que vive sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981, denunció el robo de un cilindro de gas desde su vivienda.





En otro hecho, un hombre de 58 años reportó la sustracción de una motoguadaña, mientras que una mujer de 61 años también denunció el robo de un cilindro de gas.





Tras tareas investigativas, la Policía determinó que los cuatro hechos estaban vinculados entre sí. Así, lograron identificar y detener a dos jóvenes de 20 y 22 años, domiciliados en los barrios Trinidad y Progreso.





Los detenidos fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia, junto a la totalidad de los elementos recuperados.