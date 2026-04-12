El Soberbio: Detuvieron a un Hombre Acusado de Intentar Matar a su ex Pareja

Un hombre de 46 años fue detenido tras atacar con un cuchillo a su ex pareja en el Paraje Lechuza, en la localidad de El Soberbio. La mujer, de 34 años, permanece internada con múltiples heridas.









El hecho ocurrió durante la noche del 11 de abril, cuando el agresor irrumpió en la vivienda de la víctima y la atacó. En el lugar se encontraban familiares, y el hombre tenía vigente una medida judicial de prohibición de acercamiento.





La mujer fue trasladada al hospital local, donde el informe médico confirmó heridas cortantes en la cabeza, manos, abdomen, brazos y la zona dorsal.





Tras tomar conocimiento del caso, efectivos de la Unidad Regional VIII desplegaron un operativo en la zona rural y lograron detener al sospechoso horas después.





El detenido quedó a disposición de la Justicia, en el marco de una causa por intento de homicidio.