Perdió el Control del Auto y Terminó Volcado al Costado de la Ruta en El Soberbio

El conductor de 21 años resultó con lesiones leves luego de despistar con su automóvil sobre la Ruta Provincial N.º 13, donde el vehículo terminó volcado sobre la banquina.









El episodio ocurrió este miércoles por la mañana, alrededor de las 8:30 horas, sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del kilómetro 37, en la localidad de El Soberbio.





Por causas que son materia de investigación, un joven de 21 años identificado como Gabriel O. que conducía un Chevrolet Corsa perdió el control del vehículo, despistó y finalizó sobre la banquina terrada con el automóvil en posición invertida.





El conductor no sufrió lesiones y en el lugar efectivos de la Unidad Regional VIII realizaron las actuaciones de rigor para establecer las circunstancias en las que se produjo el siniestro.