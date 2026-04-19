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Controlaron un Principio de Incendio en un Secadero de San Vicente

Esta mañana, cerca de las 7, se registró un principio de incendio en un secadero ubicado sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 981, en la localidad de San Vicente.



El foco ígneo se habría iniciado en el sector de la palitera y fue controlado rápidamente por los Bomberos Voluntarios, lo que evitó su propagación.


Según las primeras averiguaciones, las causas del incendio aún se investigan. El establecimiento pertenece a un joven de 22 años.


No se registraron personas lesionadas ni daños de magnitud. La situación quedó controlada y sin riesgo para terceros.


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