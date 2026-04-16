Voraz Incendio Consumió una Vivienda en Dos de Mayo: la Familia Salió Ilesa

Una casa fue destruida por el fuego este jueves por la mañana en Dos de Mayo, sin que se registraran personas lesionadas.









El hecho ocurrió cerca de las 10 horas, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 964. La vivienda, de madera y con techo de zinc, tenía dimensiones aproximadas de 7 por 7 metros.





En el lugar residían un joven de 25 años, su pareja de 24 y sus dos hijas menores, quienes lograron salir a tiempo y no sufrieron heridas.





De acuerdo a los primeros datos, el incendio se habría iniciado por una pérdida de gas en la cocina, lo que generó una rápida propagación de las llamas que consumieron por completo la estructura.





Bomberos Voluntarios de la zona trabajaron en el lugar y lograron extinguir el fuego, evitando que se extendiera a construcciones cercanas.