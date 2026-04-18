Camioneta Robada y Cargada con Cigarrillos: Secuestro Millonario tras un Choque en San Vicente

La Policía de Misiones secuestró una camioneta robada que transportaba un cargamento ilegal de cigarrillos valuado en casi 100 millones de pesos. El procedimiento se realizó en San Vicente, luego de un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14.









El hecho ocurrió alrededor de las 18:30, a la altura del kilómetro 973, donde una camioneta colisionó contra un camión de gran porte. Tras el impacto, el conductor abandonó el vehículo y se dio a la fuga, lo que derivó en un operativo en la zona.





Al inspeccionar el rodado, una Nissan Frontier, los efectivos confirmaron que tenía pedido de secuestro por robo en la provincia de Buenos Aires, denunciado el pasado 3 de febrero en Ciudadela.





Dentro del vehículo, los agentes encontraron 46 cajas de cigarrillos de origen extranjero, equivalentes a 23 mil atados de la marca GIFT. La carga fue valuada en más de 49 millones de pesos, mientras que el vehículo supera los 47 millones, con un total cercano a los 100 millones.









En el lugar trabajó personal de la Policía Científica, que realizó pericias y levantamiento de rastros para avanzar en la identificación del conductor y establecer la ruta del contrabando.





La camioneta y la mercadería quedaron secuestradas y a disposición de la Justicia Federal, que continúa con la investigación.





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