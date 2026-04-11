Murió un Joven Bombero de San Vicente tras Despistar en Moto en Dos de Mayo

Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado dejó como saldo el fallecimiento de un joven de 19 años y una adolescente herida. El hecho se registró cerca de la 1:30 en Pueblo Illia, sobre la calle Adolfo J. Pomar, en la zona de Picada J. Pomar.









Por causas que se investigan, una motocicleta Motomel S2 de 150 cc despistó. El rodado era conducido por Dealexadro Javier Stepanenko, quien iba acompañado por una adolescente de 15 años.





Ambos fueron trasladados de urgencia al hospital de San Vicente. Cerca de las 3:30 se confirmó el fallecimiento del conductor debido a las lesiones sufridas. La acompañante permanece internada, bajo observación médica, con lesiones a evaluar.





El joven integraba el cuerpo de Bomberos Voluntarios de San Vicente.





En el lugar trabajaron efectivos policiales, personal de salud y Policía Científica, que realizó las pericias para determinar las circunstancias del hecho.