Ataque a Tiros en El Soberbio y ya son Más de Seis Hechos en Propiedades del ex intendente Coleco Krysvzuk

Un nuevo episodio se registró este domingo a la madrugada en El Soberbio, esta vez con disparos contra una funeraria vinculada al ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk.









El hecho ocurrió este domingo alrededor de las 2:10 sobre la Ruta Provincial N.º 13, kilómetro 50. Según el sereno del lugar, una motocicleta tipo cross con dos ocupantes, ambos con casco, llegó hasta el frente del local. Uno de ellos efectuó disparos con un arma de fuego que provocaron daños en los vidrios de la parte frontal. Luego se dieron a la fuga en dirección al acceso a la localidad. No se registraron personas lesionadas.





Este ataque se suma a una seguidilla de hechos ocurridos en lo que va del año en propiedades del ex jefe comunal. Con lo ocurrido este domingo, ya son seis episodios: dos incendios en la funeraria, tres incendios en inmuebles habitacionales (incluidas cabañas del mismo complejo) y ahora un ataque armado contra el mismo establecimiento.





El 31 de enero se registró un incendio en la funeraria. El 1 de febrero, alrededor de las 23:15, una vivienda vinculada fue destruida por un incendio intencional en paraje Cristal 2. El 23 de febrero, cerca de la 1:57, una cabaña del complejo Cabañas Tío Coleco fue consumida totalmente por el fuego. El 24 de marzo, alrededor de la 1:50, se produjo un nuevo incendio en la funeraria, tras el ingreso de dos personas que iniciaron el foco ígneo. El último jueves por la noche, otra cabaña del mismo complejo fue destruida por un incendio total.





Todos los hechos son materia de investigación y, hasta el momento, no se descarta ninguna hipótesis.