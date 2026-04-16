Investigan una Seguidilla de Incendios Vinculados al ex Intendente de El Soberbio Coleco Krysvzuk

Una cabaña fue nuevamente consumida por completo por un incendio registrado este jueves por la noche en El Soberbio. No había personas en el lugar.









El hecho ocurrió cerca de las 20 horas sobre la Ruta Provincial N.º 2, kilómetro 2, en el complejo Cabañas Tío Coleco, perteneciente al ex intendente Alberto “Coleco” Krysvzuk. El fuego arrasó una vivienda de dos plantas, de aproximadamente 10 por 6 metros, con pérdidas totales.





Con este episodio, suman más de cinco incendios entre fines del año pasado y lo que va de éste en emprendimientos vinculados al ex jefe comunal. En éste 2026 fueron dos en la funeraria y tres en las cabañas del mismo complejo.





- El 31 de enero se registró un incendio en la funeraria, con daños materiales.

- El 1 de febrero, alrededor de las 23:15, una vivienda vinculada al mismo propietario fue destruida por un incendio intencional en el paraje Cristal 2.

- El 23 de febrero, cerca de la 1:57 de la madrugada, una cabaña del complejo Cabañas Tío Coleco fue consumida totalmente por el fuego.

- El 24 de marzo, alrededor de la 1:50, se produjo un nuevo incendio en la funeraria, luego de que dos personas ingresaran e iniciaran el foco ígneo.

- Y este jueves se registró el quinto hecho en este año, nuevamente en el complejo de cabañas.