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Choque Entre Dos Motos en San Vicente: una Mujer Lesionada

Un siniestro vial se registró ayer martes cerca de las 16:20, sobre la avenida Libertador al 400, San Vicente.



Por causas que se investigan, colisionaron dos motocicletas 110 centímetros cúbicos, ambas marca Corven Energy. Una era conducida por una joven de 21 años, que resultó ilesa, y la otra por una mujer de 33 años.


Como consecuencia del impacto, la conductora de 33 años sufrió politraumatismos con contusiones y escoriaciones leves. Fue trasladada al hospital local, donde permanece en observación.

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