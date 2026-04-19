Choque entre Camioneta y Moto dejó una Joven Gravemente herida en El Soberbio

Un siniestro vial se registró anoche, cerca de las 22 horas, sobre la Ruta Provincial 13, kilómetro 42, en El Soberbio.









Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Ford Ranger, conducida por un hombre de 37 años, y una motocicleta Yamaha FZ, guiada por una joven de 21.





A raíz del impacto, la conductora de la moto sufrió lesiones de gravedad. Fue asistida en el lugar y trasladada en ambulancia al hospital local. Posteriormente, fue derivada al hospital SAMIC de San Vicente para una atención de mayor complejidad.