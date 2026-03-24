El Soberbio: Investigan Robo e Incendio en una Funeraria de un Exintendente

Un nuevo hecho delictivo se registró en la madrugada de este martes en El Soberbio, donde dos hombres encapuchados habrían asaltado a un sereno y luego provocado un incendio dentro de una funeraria perteneciente al exintendente local Alberto “Coleco” Krysvzuk.









El episodio ocurrió cerca de las 1:50 sobre la ruta provincial 13, kilómetro 50, en el local “Funeraria La Paz”. La intervención policial se inició tras el aviso de Bomberos Voluntarios, que lograron sofocar el foco ígneo, aunque se registraron daños en el interior del edificio.





De acuerdo al testimonio del sereno, de 66 años, los sospechosos llegaron en un vehículo. Uno de ellos, armado, lo amenazó y le sustrajo el teléfono celular, obligándolo a retirarse del lugar.





Posteriormente, los delincuentes habrían iniciado el incendio dentro del inmueble y se dieron a la fuga.





En la zona, efectivos de la Unidad Regional VIII desplegaron un operativo, con análisis de cámaras de seguridad y otras tareas investigativas para identificar a los autores.





El caso no es aislado. En enero, el mismo establecimiento ya había sido blanco de un hecho similar. Además, en febrero se registró el incendio de una cabaña dentro del predio turístico “Tío Coleco”, también vinculado al exintendente. Con este nuevo episodio en marzo, suman al menos tres hechos en pocos meses relacionados a propiedades del mismo propietario.