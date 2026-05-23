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Detuvieron a un Joven por Robar en la Casa de una Vecina en San Vicente

Un joven de 19 años, conocido como “Zorro”, fue detenido en San Vicente acusado de ingresar a la vivienda de una vecina y sustraer diversos elementos, entre ellos un tanque de agua y un pollo criollo, que fue recuperado.



La denuncia fue radicada cerca de las 4:50 por una mujer de 48 años, quien informó que autores ignorados habían ingresado a su propiedad, en el barrio Progreso, y se llevaron un tanque de agua de 600 litros y un ave de corral.


A partir de la denuncia, efectivos de la Comisaría Primera iniciaron recorridas e investigaciones en la zona, logrando identificar y ubicar al presunto autor.


Durante el procedimiento, la Policía recuperó los elementos sustraídos y detuvo al sospechoso, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.

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