Recuperaron una Moto Robada y Detuvieron a un Joven en San Vicente

La Policía esclareció el hurto de una motocicleta y detuvo al presunto autor del hecho durante la medianoche de este martes en San Vicente.









Se trata de una Honda Titan de 150 cilindradas, que había sido denunciada como sustraída horas antes por un joven de 26 años.





De acuerdo a lo informado, tras la denuncia se realizaron recorridas, entrevistas en la zona y análisis de registros fílmicos, lo que permitió establecer el recorrido del rodado e identificar a un sospechoso.





Como resultado del operativo, los efectivos secuestraron la motocicleta, que estaba oculta en un sector del barrio Ex Alumnos, y detuvieron a un joven de 19 años, domiciliado en el mismo barrio.





El detenido fue trasladado a una dependencia policial y quedó a disposición de la Justicia. En tanto, la moto será restituida a su propietario.