Roban Otra Camioneta en San Vicente

Un hombre de 65 años denuncia el robo de su camioneta en San Vicente. El hecho se registra este 25 de mayo, cerca de las 8:00, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 969.









Según manifiesta, el vehículo, una Toyota Hilux blanca, dominio IRI263, con la inscripción “Jesucristo Rey de Reyes” en el parabrisas, había quedado estacionado frente a su vivienda durante la noche, con las llaves colocadas. Al salir por la mañana, constata que ya no se encontraba en el lugar.





Está es la segunda camioneta robada este mes en San Vicente, la anterior fue a principios de mes pero a mano armada.