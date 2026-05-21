Detuvieron a “Baby” en San Vicente: Recuperaron Reflectores LED y Secuestraron una Moto

En San Vicente, un hombre de 34 años, conocido como “Baby”, fue detenido en el barrio San Ramón tras un procedimiento policial.









El operativo se realizó este mediodía, luego de la denuncia de un vecino de 50 años del barrio Trinidad, quien informó el robo de cuatro faros LED con cables.





A partir de las averiguaciones, efectivos de la Comisaría Primera ubicaron al sospechoso y procedieron a su detención. En su poder hallaron los elementos denunciados como sustraídos.





Durante el procedimiento también se secuestró un casco azul y una motocicleta Motomel Blitz 110, sin documentación y con presunto pedido de secuestro.





El detenido y los elementos recuperados fueron trasladados a la sede policial y quedaron a disposición de la Justicia.