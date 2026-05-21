Duras Críticas del Concejo Deliberante al Ejecutivo Municipal de Dos de Mayo

Los concejales exigieron respuestas concretas al intendente Ricardo Weber sobre salud visual, la escuela de robótica, un radar en la Ruta 14 y servicios públicos. En varios casos el Ejecutivo derivó las consultas a otras jurisdicciones o respondió con generalidades. El cuerpo resolvió reiterar algunos pedidos recordando que quedan muchos más sin responder.









La sesión ordinaria del Concejo Deliberante de Dos de Mayo del miércoles fue escenario de un debate tenso y sostenido entre los ediles por las respuestas del Ejecutivo municipal por ciertos pedidos de informes. La conclusión generalizada fue que el intendente elude preguntas concretas, deriva responsabilidades hacia otras jurisdicciones y, en algunos casos, demuestra un llamativo desconocimiento de lo que ocurre dentro de su propio municipio.





ATE pide mesa de diálogo salarial





Al inicio de la sesión, el cuerpo trató con sorpresa el expediente 133/26, una nota de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) solicitando la intervención del Concejo para que se abra una mesa de diálogo salarial con el Ejecutivo municipal. Los concejales acordaron elevar formalmente el pedido a la intendencia, dejando en claro que la resolución de conflictos internos con el personal es una responsabilidad del Ejecutivo, no del órgano legislativo.





Operativo de salud visual: el Ejecutivo no responde si los profesionales están habilitados





Uno de los debates más extensos giró en torno a la comunicación 4/26, que el cuerpo había aprobado para que el Ejecutivo informara sobre el operativo de salud visual organizado por A.M.PRO.M.M en el CIC, que ofrece consultas oftalmológicas gratuitas y provisión de anteojos en la localidad.





El concejal José Luis Garay, ex intendente del municipio, recordó que el pedido de informes surgió a partir de la exposición de Marina Becker, técnica óptica y contactóloga de Dos de Mayo, quien alertó al cuerpo sobre posibles irregularidades en el operativo. El texto de la comunicación había solicitado expresamente que el Ejecutivo informara si los profesionales actuantes están matriculados en la provincia de Misiones, si cuentan con habilitación del Colegio Médico o del Colegio Óptico para la provisión de anteojos, y si las recetas expedidas fueron entregadas a los pacientes.





La respuesta del intendente Weber se limitó a señalar que "el operativo en cuestión fue llevado a cabo por profesionales de la especialidad con una mirada estrictamente solidaria". No aportó ningún dato sobre matrículas, habilitaciones ni procedimiento de entrega de recetas. El concejal Garay fue contundente: "Con esta respuesta no estoy seguro de que lo que se hizo está bien. Si no podemos tener certeza de que esos profesionales están habilitados para ejercer la medicina en la provincia de Misiones, eso es gravísimo. Y el intendente no responde". El cuerpo resolvió reiterar la comunicación exigiendo respuestas puntuales a cada una de las preguntas formuladas.





Radar en la Ruta 14: ocho preguntas, ninguna respuesta





La concejal Yanina Holland fue quien impulsó la comunicación 3/26 sobre el radar móvil instalado en la Ruta Nacional 14, acceso sur, dentro del ejido urbano de Dos de Mayo. El pedido, presentado el 4 de marzo, había sido exhaustivo: solicitaba saber si el dispositivo está autorizado para operar y bajo qué marco normativo; si existe convenio firmado con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, la Dirección Nacional de Vialidad u otro organismo competente; quién es la empresa proveedora, bajo qué modalidad de contratación y con qué porcentaje de participación en la recaudación por multas; si el equipo cuenta con homologación técnica del INTI y calibración vigente; cuál es la señalización preventiva existente en el tramo; cuánto se recaudó desde su puesta en funcionamiento y cuál es el destino de esos fondos; si están afectados a partidas de seguridad vial o infraestructura; y cuál es el procedimiento de notificación y juzgamiento de las infracciones.





La respuesta del Ejecutivo se limitó a informar que el área municipal "procedió a remitir copia de la requisitoria a la unidad administrativa de control de infracciones", sin dar respuesta a ninguno de los ocho puntos solicitados. Para Holland, la actitud del intendente refleja una desconexión profunda con la realidad de su propio municipio. "Hay algo instalado en Dos de Mayo controlando la velocidad y cobrando multas a los vecinos, y el Ejecutivo tiene que preguntarle a otro quién lo puso ahí. Si pasa algo en mi casa, yo tengo que saber qué pasa. Y lo mismo debería ocurrir con la municipalidad", señaló la edil.





Escuela de Robótica: el intendente no sabe dónde funciona





La respuesta a la comunicación 7/26 generó quizás la reacción más dura de la sesión. El Concejo había solicitado que el Ejecutivo informara dónde está funcionando actualmente la Escuela de Robótica, cuántos alumnos tiene y cuál es su inventario inmobiliario. La respuesta de Weber indicó que el municipio "procedió a remitir copia de la requisitoria a la escuela de robótica provincial", delegando en la Provincia la obligación de responder

El concejal Garay no ocultó su indignación. "El intendente sacó la escuela del Paseo Cultural, donde estaba en plena avenida, y ahora tiene que ir a Posadas a preguntar dónde está algo que pasa en su propio municipio. Si está funcionando en un edificio municipal, eso es todavía más grave: ni siquiera sabe qué hay dentro de su propia administración", señaló. Para el concejal, la situación no es un detalle menor sino una señal de la poca importancia que el Ejecutivo le asigna a la formación de los jóvenes locales. "Estamos hablando del mundo que se viene, con inteligencia artificial y automatización industrial. Muchos chicos que se forman en robótica el día de mañana pueden conseguir trabajo gracias a esa formación. Abandonar eso es muy triste".





Garay también trazó un paralelo que resume la tendencia: Dos de Mayo ya perdió su sucursal bancaria, reducida a cajeros automáticos satelitales. Ahora parece estar perdiendo la escuela de robótica. "El Ejecutivo parece que actúa como que no si acá no pasó nada", ironizó.





Mascotas, residuos y obras: respuestas formales con dudas subsistentes





La comunicación 23/26, sobre recolección de residuos en feriados, recibió una respuesta del Ejecutivo asegurando que el servicio se interrumpió únicamente el Viernes Santo y el 1° de mayo. La concejal Holland expresó sus reservas: "Si fuera tan así, la gente no se quejaría tanto. Las quejas son de que pasa más seguido que dos días".





Sobre la tenencia de mascotas (comunicación 20/26), el Ejecutivo respondió que realiza tareas diarias de control y concientización, y pidió responsabilidad a los vecinos. La comunicación 22/26 sobre colocación de cartelería y numeración de calles, y la 21/26 sobre mantenimiento de la calle Corriente, fueron las mejor recibidas: en ambos casos el área técnica municipal confirmó que ya trabaja en ello. Respecto a los caminos de la picada Escuela N° 9 (comunicación 17/26), Weber informó que los trabajos se realizaron a fines de febrero y principios de marzo, aunque varios concejales señalaron que eso contradice los reclamos recibidos de los propios vecinos.





Parque Sur: concejal advierte que cerrará los portones ella misma





Uno de los momentos de mayor tensión de la sesión fue protagonizado por la concejal Marcela Velázquez, quien anunció que tomará acción directa si el Ejecutivo no ejecuta un pedido ya aprobado por todo el cuerpo: el cierre de los portones del Parque Sur en los horarios establecidos por el propio municipio.





"Hace dos semanas que la cuerda sigue abierta. Esto ya fue aprobado. Yo como concejal voy a comprar un metro y medio de cadena y un candado, y voy a cerrar los portones", advirtió Velázquez. La edil fundamentó su decisión en un accidente reciente ocurrido dentro del parque en el que un chico fue atropellado, un hecho que según señaló no tuvo repercusión pública. "Las cosas que pasan en el espacio público son responsabilidad nuestra y de este municipio", subrayó.





El ex intendente Garay aconsejó a su colega evaluar las implicancias legales de tomar esa medida de manera unilateral, aunque reconoció la legitimidad del planteo. El cuerpo resolvió enviar una nueva comunicación al Ejecutivo solicitando con urgencia el cierre efectivo de los portones.





Proyecto para proteger arroyos y humedales





La concejal Yanina Holland presentó un proyecto de ordenanza para la protección, conservación y uso sustentable de los arroyos, afluentes y humedales del municipio. La iniciativa surge luego de escuchar en comisión a los técnicos de la Cooperativa de Agua, Energía y Otros Servicios Comunitarios de Dos de Mayo Limitada, que alertaron sobre la vulnerabilidad de las fuentes de captación locales frente a episodios de sequía.





El proyecto pone énfasis en el arroyo Macuco y su afluente el arroyo Macaco, fuente principal de captación de agua cruda para el sistema de potabilización de la cooperativa. Contempla también regular la intervención humana en zonas circundantes a los afluentes y exigir autorización previa para cualquier obra en áreas de humedales. El concejal Garay recordó que cuando era intendente se inventó avanzar en una legislación de la mano del ex concejal César Berger sobre humedales pero que nunca llegó a sancionarse. El cuerpo resolvió pasar la iniciativa a comisión para su tratamiento en profundidad.





El cuerpo exige respuestas concretas





Los concejales en su mayoría coincidieron en la necesidad de reiterar las comunicaciones cuyas respuestas consideran insuficientes: el operativo de salud visual, la escuela de robótica y el radar de la Ruta 14. La concejal Holland sintetizó el estado de ánimo del cuerpo: "La comunidad confía en que nosotros hagamos nuestro trabajo bien. Para eso nos votaron".



