Persecución en El Soberbio: Detienen a dos Personas con una Moto Robada

En El Soberbio, dos personas fueron detenidas tras una persecución policial luego de intentar escapar a bordo de una motocicleta robada.









El hecho se inició en la madrugada de este martes, cuando una mujer de 40 años denunció el robo de su motocicleta Honda XR 125, que había dejado estacionada sobre la avenida San Martín.





A partir de la denuncia, la Policía desplegó un operativo de búsqueda con patrullajes y controles en distintos sectores. Cerca de las 13, sobre la Ruta Provincial 2, a la altura del kilómetro 6, los efectivos detectaron a dos personas circulando en un rodado con características similares al sustraído.





Al notar la presencia policial, el conductor aceleró e intentó huir, lo que derivó en una persecución que se extendió por varios metros hasta que ambos fueron interceptados.





El conductor, de 27 años, fue detenido y quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia. En tanto, la mujer de 34 años fue notificada de la causa y quedó supeditada al proceso. La motocicleta fue secuestrada para su posterior restitución a la propietaria.