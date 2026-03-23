Hallaron a una Mujer sin Vida en San Vicente: Murió por un Infarto y no Hubo Signos de Violencia

Una mujer de 34 años fue encontrada sin vida en la mañana de este lunes en el barrio Hermoso, en San Vicente. El examen médico confirmó que falleció por causas naturales.









El hecho se registró cerca de las 8, cuando efectivos de la Comisaría Seccional Primera acudieron a la calle El Cedro y constataron el cuerpo en posición de cúbito ventral. En el lugar trabajaron Policía Científica y el médico policial.





La víctima fue identificada como Marta Noelia Maidana. El informe médico determinó que la causa de muerte fue un paro cardiorrespiratorio producto de un infarto agudo de miocardio. No presentaba lesiones externas ni indicios de una muerte violenta, por lo que se descartó la intervención de terceros.





De acuerdo a las averiguaciones, la mujer atravesaba problemas de salud mental y solía deambular por la zona. El domingo por la mañana había sido asistida por la Policía luego de un episodio en un evento social, donde se desnudó. Según se indicó, en esa ocasión no hubo agresiones ni intervención de terceros.





También se estableció que su último domicilio oficial era el ex kilómetro 29 de la Ruta Provincial 13, en San Vicente, y que se encontraba en situación de calle por decisión personal.





Por disposición judicial, el cuerpo fue entregado a su padre para el correspondiente sepelio.