Choque Entre una Familia y un Camión en San Vicente

Un siniestro vial se registró el martes por la tardecita en la localidad de San Vicente, donde un automóvil y un camión colisionaron sin dejar personas lesionadas.









El hecho ocurrió alrededor de las 19:30 sobre la avenida República del Paraguay, en el barrio Ejército Argentino. Por causas que aún se investigan, impactaron una camioneta Kia Sorento y un camión.





La camioneta era conducida por un hombre de 60 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 48 y dos menores de 4 y 9 años. El camión, en tanto, era manejado por un hombre de 50 años.





Tras la intervención policial y sanitaria, se confirmó que todos los involucrados resultaron ilesos. Además, los test de alcoholemia realizados a ambos conductores dieron resultado negativo.