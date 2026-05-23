Choque entre Camioneta y Moto dejó un Joven Herido en San Vicente

Un siniestro vial se registró esta mañana, cerca de las 7:35, sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 977, en la localidad de San Vicente.









Por causas que se investigan, colisionaron una camioneta Toyota Hilux y una motocicleta Motomel de 150 centímetros cúbicos.





Como consecuencia del impacto, el conductor de la moto, un joven de 24 años, sufrió lesiones y fue asistido por personal médico.





En tanto, el conductor de la camioneta, de 50 años, viajaba acompañado por una mujer de 39 y una adolescente de 13 años, quienes no presentaron lesiones.





En el lugar trabajaron efectivos policiales, que realizaron las pericias correspondientes para determinar cómo ocurrió el hecho.