El Soberbio: Incendio Parcial en una Funeraria sin Heridos

Un incendio parcial se registró esta madrugada, cerca de las tres y cuarto, en una funeraria ubicada sobre la ruta provincial 13, kilómetro 50, en la localidad de El Soberbio.









El fuego afectó al local conocido como Funeraria La Paz, propiedad de un hombre de 55 años.





En el lugar trabajaron efectivos policiales y bomberos voluntarios, que lograron controlar las llamas y evitar que el incendio se extendiera. No hubo personas lesionadas.





Las actuaciones continúan y se esperan pericias para determinar las causas del siniestro.



