Asalto con Machete en San Vicente: un Detenido y Objetos Recuperados

Un joven motociclista fue asaltado a golpes con un machete en San Vicente. El hecho ocurrió en calle Constantino Carré, detrás de la EPET 21, donde dos hombres interceptaron a la víctima de 19 años y le robaron la moto y otras pertenencias.









Según la denuncia, el joven circulaba en una Zanella 150 cuando fue abordado por los agresores, quienes lo golpearon en la espalda con un machete y se llevaron el rodado junto a dos cascos negros, dándose a la fuga.





Tras tareas de investigación, la Policía identificó a los sospechosos y realizó un allanamiento en el barrio Obrero. En el lugar recuperaron la motocicleta, los cascos y secuestraron el arma utilizada en el ataque.





Durante el operativo fue detenido uno de los presuntos autores, de 20 años, quien quedó a disposición de la Justicia. Continúan las tareas para dar con el segundo implicado, que permanece prófugo.