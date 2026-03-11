Recuperan Moto Robada y Detienen a Sospechoso por Robo a un Comercio en San Pedro

Dos procedimientos policiales se realizaron en la localidad de San Pedro y permitieron recuperar una motocicleta robada y detener a un hombre investigado por el robo a un comercio.









El primer operativo ocurrió el martes cerca de las 20:30 en el barrio San Miguel. Personal de la División Investigaciones y Drogas Peligrosas del Departamento Brigada de Frontera, junto a efectivos de la Comisaría Primera, realizaba un control preventivo cuando detectó una motocicleta con dos ocupantes que, al notar la presencia policial, realizó un giro en U y se dio a la fuga.





Minutos después, el rodado fue hallado abandonado en una zona de yerbales del mismo barrio. Se trata de una motocicleta Honda Titan sin dominio colocado. Tras verificar los números de motor y chasis con el Departamento de Inteligencia de Frontera, se confirmó que tenía pedido de secuestro por un robo denunciado en San Vicente. El vehículo fue secuestrado y trasladado a la dependencia policial.





En otro procedimiento, efectivos de la Mini Brigada de Investigaciones de la Comisaría Primera intervinieron por un robo en un comercio 24 horas, donde fueron sustraídos cajones de bebidas, un equipo de música y mercaderías.





Como resultado de la investigación fue detenido Matías Alvez A., quien registra antecedentes por delitos contra la propiedad y es investigado por su posible participación en el hecho. Durante las tareas de búsqueda, los agentes hallaron los objetos denunciados ocultos entre malezas en el barrio Santa Rosa.





Los elementos fueron secuestrados y recuperados, mientras que el detenido quedó a disposición de la Justicia. Continúan las actuaciones en la causa.