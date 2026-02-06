Murió un Joven tras un Choque Entre una Camioneta y una Moto en San Vicente

Un siniestro vial ocurrido el jueves por la noche sobre la Ruta Provincial 13, a la altura del kilómetro 26, en el límite entre San Vicente y El Soberbio, dejó como saldo el fallecimiento de un motociclista de 20 años.









El hecho involucró a una camioneta Fiat Strada y una motocicleta Bajaj Rouser. Por causas que se investigan, ambos vehículos colisionaron en el límite jurisdiccional de la zona.





Según informaron la motocicleta era conducida por Bruno Schmitz, de 20 años, quien fue trasladado al hospital SAMIC de San Vicente con lesiones graves. El joven permaneció internado en la Unidad de Terapia Intensiva, donde falleció a raíz de un traumatismo craneano, fracturas en miembros superiores y traumatismo de tórax, que derivaron en un paro cardiorrespiratorio traumático.





En la camioneta viajaban Misael B., de 30 años, junto a una mujer de 24 años y un menor de 2 años. La acompañante sufrió escoriaciones en los miembros superiores y fue dada de alta tras ser atendida en el hospital. El menor no presentó lesiones de gravedad.





Bomberos Voluntarios de El Soberbio acudieron al lugar tras un llamado telefónico de un vecino. Al arribar realizaron tareas de seguridad estabilizando los vehículos y realizando la desconexión de baterías. Para ese momento, los heridos ya habían sido trasladados en ambulancia al centro de salud.









El Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente notificó al conductor de la camioneta en el marco de una investigación por homicidio culposo en accidente de tránsito. El cuerpo del joven fallecido fue entregado a sus familiares para su inhumación.







