Grave Despiste de Moto en Dos de Mayo: dos Heridos con Lesiones Severas

Un despiste de motocicleta dejó dos personas gravemente lesionadas en la zona de Picada Pomar, en Pueblo Illia, Dos de Mayo.









El hecho ocurrió esta madrugada, alrededor de la 1:45, cuando ambos ocupantes ingresaron al hospital local tras el siniestro.





Según informó la Unidad Regional VIII, el vehículo involucrado fue una motocicleta Corven Triax de 150 centímetros cúbicos, conducida por un hombre de 54 años, quien viajaba acompañado por una mujer de 56.





Como consecuencia del despiste, el conductor sufrió múltiples escoriaciones y un hematoma en el ojo derecho, con un tiempo estimado de recuperación superior a los 30 días, y permanece internado en el hospital local.





Por su parte, la acompañante presentó luxación de hombro y fractura de cadera, por lo que fue derivada al hospital Samic de Oberá, también con un período de recuperación mayor a los 30 días.





En el lugar trabajaron efectivos de la Comisaría Seccional Segunda, que continúan con las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho.