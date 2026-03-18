San Vicente: Investigan Abuso y Violencia contra una Joven con Discapacidad; su Madre está Detenida y Dos Hombres Prófugos

Un grave caso de presunto abuso sexual y violencia intrafamiliar se investiga en San Vicente, con una joven con discapacidad como víctima. La madre fue detenida y no se descartan más arrestos.









La denuncia fue radicada el 23 de febrero por la hermana de la víctima, quien señaló a su propia madre y a al menos tres hombres del entorno como presuntos implicados.





Según la presentación, la joven habría sufrido durante años abusos sexuales, agresiones físicas y violencia psicológica en un contexto de extrema vulnerabilidad.





La denunciante indicó que tomó conocimiento de la situación a través de un audio enviado por la víctima, por lo que viajó desde Córdoba y puso el hecho en conocimiento de las autoridades.





De acuerdo a la causa, la joven también habría sido amenazada y sometida a un entorno de control, con restricciones para comunicarse y temor constante.





La víctima ya declaró ante la Justicia y fue sometida a estudios médicos. La investigación está en curso en el Juzgado de Instrucción 3 de San Vicente, donde se aguardan nuevas medidas y no se descartan más detenciones.