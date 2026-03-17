Robo en un Bar de Dos de Mayo: Detuvieron a un Joven tras Sustraer 600 mil Pesos

Un joven de 21 años fue detenido en Dos de Mayo, acusado de robar 600 mil pesos en efectivo de un bar pool ubicado sobre calle San Martín.









El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo, cuando el sospechoso habría ingresado al local y se llevó el dinero que se encontraba en el interior.





La denuncia fue realizada por el propietario, de 53 años, quien al revisar las cámaras de seguridad detectó el ingreso del autor.





A partir del análisis de las filmaciones y tareas investigativas, personal de la Comisaría Seccional Primera y del Comando Radioeléctrico logró identificar al presunto responsable.

Con esos datos, se desplegó un operativo que finalizó con la detención del joven sobre calle Misiones.

El detenido quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia. Continúan las diligencias para recuperar el dinero robado.