Choque en San Vicente: un Motociclista Herido

Un siniestro vial se registró este jueves a las 5:15 sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 978, en Picada Zulma, San Vicente. Un motociclista resultó lesionado.









El hecho involucró a una moto Corven Energy 110, conducida por un hombre de 34 años, quien sufrió politraumatismos en el brazo izquierdo y quedó internado en observación en el hospital local.





El otro vehículo fue una camioneta Toyota Hilux con tráiler cargado con fardos de tabaco, manejada por un joven de 23 años, acompañado por dos hombres de 30 y 18 años. Todos resultaron ilesos.





El test de alcoholemia realizado al motociclista dio positivo. Ambos vehículos fueron secuestrados para pericias.





Trabajaron en el lugar efectivos policiales y personal de Policía Científica. La causa sigue en investigación para determinar cómo ocurrió el hecho.