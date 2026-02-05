Hallan sin Vida a un Hombre en un Edificio Abandonado

Falleció Gabriel De Souza Bueno, en un hecho ocurrido esta mañana de jueves en San Vicente. El caso es investigado como presunto suicidio por ahorcamiento.

El cuerpo fue hallado en un edificio abandonado donde anteriormente funcionaba una bailanta, ubicado sobre la Ruta Provincial 13, muy cerca de donde la víctima trabajaba, una estación de servicio.

El velatorio se realiza en la Iglesia Evangélica Asamblea de Dios, en el kilómetro 34 de la Ruta Provincial 13.

La inhumación está prevista para mañana viernes en el cementerio municipal de San Vicente.





Ruta Provincial 13 yendo hacia El Soberbio



