Sanvicentinos Deespistan Sobre Ruta Nacional 14, en San Pedro

Un vehículo despistó este martes por la mañana sobre la ruta nacional 14, en la localidad de San Pedro. El hecho ocurrió cerca de las 11:30, a la altura del kilómetro 1028.









Se trata de un automóvil Renault Fluence que circulaba en sentido San Pedro–San Vicente y, por causas que se investigan, el conductor perdió el control y terminó sobre la banquina izquierda.





El rodado era manejado por un joven de 25 años, acompañado por un hombre de 43, ambos domiciliados en la localidad de San Vicente.









No se registraron personas lesionadas y solo hubo daños materiales en el vehículo.





En el lugar trabajó personal policial y bomberos voluntarios, quienes asistieron de manera preventiva a los ocupantes, sin necesidad de traslado a un centro de salud.