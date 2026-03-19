Choque Entre Camioneta y Máquina vial dejó un Herido en San Vicente

Un siniestro vial se registró este jueves 19 de marzo, alrededor de las 17:35 horas, sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 975, en la localidad de San Vicente.









Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 50 años identificado como M. Luis, colisionó contra una retroexcavadora Caterpillar al mando de un hombre de 37 años, identificado como G. Alberto Elías.





Como consecuencia del impacto, el conductor de la camioneta resultó lesionado y asistido por Bomberos Voluntarios, permanece en evaluación médica. Se aguardan mayores precisiones sobre su estado de salud.







