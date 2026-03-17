Choque Entre Auto y Moto en San Vicente: un Herido

Ocurrió este martes a las 10 de la mañana sobre la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 974, San Vicente.









Un Ford Ecosport conducido por un hombre de 58 años, acompañado por una mujer de 43, colisionó con una motocicleta Corven Hunter 150 cc al mando de un hombre de 50 años.





Los ocupantes del vehículo resultaron ilesos, mientras que el motociclista sufrió traumatismos y escoriaciones múltiples, además de una herida cortante en la pierna izquierda.





Fue examinado por el médico deturno, quien diagnosticó un tiempo estimado de recuperación de 10 días. Luego de la atención, fue dado de alta.