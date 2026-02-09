Hallaron sin Vida a un Hombre y Descartan Signos de Violencia

Un hombre de 33 años fue encontrado sin vida este lunes alrededor de las 11:30 en un hecho registrado sobre la Ruta Provincial N.º 13, a la altura del kilómetro 13, en la localidad de San Vicente.









La víctima fue identificada como Samuel Brito. El médico policial en turno examinó el cuerpo y determinó que presentaba signos de asfixia mecánica por ahorcadura, sin evidenciar otras lesiones o signos de violencia física.





Por disposición del magistrado interviniente, el cuerpo fue entregado a sus familiares para el correspondiente sepelio.