Siniestro Vial en Dos de Mayo: dos Lesionadas tras Choque entre Auto y Moto

Este miércoles, cerca de las 12:38, se registró un siniestro vial sobre la Ruta Nacional 14, kilómetro 953, en Dos de Mayo.









Por causas que se investigan, colisionaron una Toyota SW4, conducida por una mujer de 47 años, acompañada por una menor de 10, ambas sin lesiones; y una motocicleta Brava 180 cc, guiada por una mujer de 39 años, junto a una menor de 11.





Como consecuencia del impacto, las ocupantes de la motocicleta resultaron lesionadas. Fueron asistidas en el lugar y trasladadas para una mejor evaluación médica.





En el sitio trabajaron efectivos de la Comisaría Primera de Dos de Mayo, quienes realizaron las actuaciones correspondientes.